Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки

Грустная новость пришла в ночь на первый понедельник августа – ушла певица Слава. Поклонники и коллеги были потрясены, ведь такого исхода никто не ожидал...

В последнее время в жизни 41-летней певицы было не все гладко. "Мне очень плохо, – плакалась она накануне. – Очень долгое время два человека ломали меня и, видимо, достигли своей цели".

Певица не уточняла, кто и как именно ломал ее, кто довел до такого состояния и кто спровоцировал решение уйти. Но ясно одно: оно далось для звезды тяжело.

Уже в первые минуты пост с сообщением об уходе певицы "лайкнули" около двух тысяч потрясенных известием человек, среди которых была и телеведущая Лариса Гузеева.

А Гоша Куценко, который со Славой давно знаком, написал: "И правильно! Нефиг. Терпеть унижения. Я с тобой ухожу".

Правда, актер заметил, что уходит только из сети Славы:"Но ты из моей сети никуда не деваешься!"

Но уже утром, к радости поклонников. душераздирающий пост Славы со словами "Я ухожу из сети, не знаю на сколько" исчез. Она публиковала его на черном фоне и все думали, что все, действительно, трагично. Но то ли кризис миновал, то ли артистка приняла решение не уходить из Интернета, то ли она, как это уже бывало, просто "выжрала" и с горяча написала об уходе, а потом пожалела – наверное, этого мы уже точно не узнаем.