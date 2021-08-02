Эмма Стоун решила засудить Disney

Актриса Эмма Стоун собирается подать в суд на американскую кинокомпанию. Причиной стало то, что Disney не выплачивает ей проценты за показ фильма на онлайн-площадке.



Звезда "Круэллы" намерена последовать примеру своей коллеги Скарлетт Йоханссон. Та недавно предъявила иск компании по той же причине.

Эмма Стоун недовольна тем, что последняя картина с ее участием вышла на экраны вместе с показом на стриминговом сервисе Disney+. Она уверена, что это обстоятельство может сильно уменьшить посещаемость кинотеатров. Следовательно, кинодива лишится доброй части заработка.

Эмма Стоун получает процент с кассовых сборов, а не с онлайн-просмотров по платной подписке. Артистка решила восстановить справедливость и обратиться за помощью к юристам.

СМИ сообщают, что и другие актеры хотят последовать примеру Эммы Стоун и Скарлетт Йоханссон. Так, с претензией уже обратился артист Джерард Батлер.

Напомним, весной этого года звезда фильма "Ла-ла Лэнд" раскрыла большой секрет. Эмма Стоун призналась, что Леонардо ди Каприо – самая большая любовь в ее жизни. Актриса рассказала, что еще в ранней юности влюбилась в голливудского красавчика. Она отметила, что до сих пор считает ди Каприо фантастическим актером.

