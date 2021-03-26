Прибавление в звездном семействе: Эмма Стоун родила первенца

32-летняя актриса родила первенца еще в прошлую субботу. Поклонники со всего мира уже принялись поздравлять звездных родителей, но сама Эмма Стоун пока эту новость никак не комментирует.

Рыжеволосая красавица-актриса предпочитает не афишировать свою личную жизнь, но журналистам все же удалось выяснить, что 13 марта в одном из медучреждений Лос-Анджелеса звезда родила ребенка. При этом пол малыша и имя пока еще остаются тайной.

Стоун и прежде была склонна к скрытности. Она считается той актрисой, которая едва ли не больше всех в Голливуде ценит собственную приватность. Прежде Эмма не стала рассказывать поклонникам и о своем замужестве. Еще в 2016 году на съемках шоу Saturday Night Live звезда познакомилась с режиссером Дейвом Маккери, после чего у них завязались романтические отношения. В декабре 2019 года счастливый влюбленный объявил о помолвке с оскароносной актрисой и даже показал кольцо в своем инстаграм-аккаунте. Свадьба должна была состояться весной прошлого года, но якобы была отменена из-за пандемии.

Позже выяснилось, что тайное бракосочетание все же состоялось. Некоторое время спустя пара была замечена папарацци во время прогулки по городу. На руках влюбленных уже были обручальные кольца, а под мешковатой одеждой актрисы был виден округлившийся живот. Вскоре информацию о беременности Стоун подтвердил инсайдер одного из изданий. Но пара продолжила упорно хранить молчание.

Теперь по сообщению TMZ, первый звездный наследник уже появился на свет. Но сама Эмма Стоун и ее супруг остаются верны своей позиции и все еще молчат.