"Он считает меня странной": известная актриса призналась в любви Ди Каприо

Звезда фильма "Ла-ла Лэнд" Эмма Стоун раскрыла большой секрет. Актриса заявила, что Леонардо ди Каприо – самая большая любовь в ее жизни.



В шоу Джесса Кейгла на SiriusXM артистка поведала о сильных чувствах к коллеге. Четыре года назад Леонардо ди Каприо вручил Эмме Стоун статуэтку "Оскар" за роль в "Ла-Ла Лэнде".

Знаменитость рассказала, что еще в ранней юности влюбилась в голливудского сердцееда. По словам актрисы, у нее в спальне висело его фото с автографом. Снимок девочке подарили на 12-летие. Идя на встречу с Леонардо ди Каприо, Эмма Стоун считала это наиболее сюрреалистичным событием в своей жизни.

Актриса не могла поверить в такое счастье. Звезда предположила, что артист считает ее меня странной, ведь при встрече с ним девушка всегда интересуется, как у него дела.

Знаменитость призналась, что посмотрела фильм "Титаник" с участием Леонардо ди Каприо в кино семь с половиной раз. Стоун отметила, что он застрял в ее голове как Джон Джейкоб (герой картины – Прим. ред.). Артистка добавила, что до сих пор считает ди Каприо фантастическим актером.

Напомним, что 46-летний Леонардо ди Каприо до сих пор не женат. Звезде приписывали множество романов, но узами брака завидный холостяк пока себя связывать не спешит.