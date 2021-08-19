Галкин врезал облившей его помоями Собчак

Телеведущая резко высказалась о коллеге, которому не по душе такое современное искусство. Журналистка иносказательно сравнила юмориста с фекалиями.
Максим Галкин тянуть с ответом не стал. В своем инстаграм-аккаунте шоумен записал ролик, в котором детально объяснил свою позицию. Он заявил, что ему даль российских современных художников, чьи творения не получили того же внимания.
Артист сравнил работу Урса Фишера с творением другого знаменитого художника Ханса Гигера. Юморист приобрел его произведение. Он считает, что оно действительно талантливо, а "Большая глина №4" – нет.
Ответил Максим Галкин и на едкое замечание Ксении Собчак о его замке в деревне Грязь. Они с женой – Аллой Пугачевой – очень любят свое семейное гнездышко и гордятся им. Ведущий заявил, что его дом отлично вписывается в местный ландшафт. А вот скульптура Фишера в центре Москвы так гармонично смотреться не будет.
По мнению Максима Галкина, в центре Москвы должно находиться исключительно талантливое искусство. Он заявил, что "глина" Фишера – бездарное произведение, и дело вовсе не в том, что она напоминает.
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