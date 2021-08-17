"Это кошмар": Збруев вышел из себя от чудовищного скандала на сцене

Эксперименты и скандальные постановки одна за другой будоражат театр. Сначала МХАТ имени Горького пригласил работать звезду шоу "Дом-2" Ольгу Бузову, потом в "Современнике" показали пьяную вдову офицера на его могиле в роли Лии Ахеджаковой. Наконец Театр поставил спектакль по мотивам чудовищной трагедии в Казани, когда преступник расстрелял детей... Казалось бы, о таком надо молчать, но сегодня об этом не только пишут все больше газетны заметок, но уже и ставят об этом спектакли.
Этот факт возмутил народного артиста РСФСР Александра Збруева. Он шокирован тем, каких "героев" нашего времени показывает нам сцена.
Актер считает свой родной "Ленком" оплотом старых традиций и настоящих человеческих ценностей. Звезда ленты "Все будет хорошо!" заявил, что происходящее в театрах пугает его.
Збруев считает, что театральный мир накренился и вот-вот рухнет.
"То, что произошло во многих театрах, — это кошмар", – приводит слова Збруева портал Blitz.plus.
Напомним, после спектакля "Первый хлеб" о послевоенном периоде разразился настоящий скандал. Лия Ахеджакова в футболке с изображением Эминема произнесла нецензурную речь на могиле погибшего мужа. Это вызвало негодование в организации "Офицеры России".
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