Лариса Гузеева вцепилась в волосы женщине

Лариса Гузеева, на днях отметившая юбилей, удивила поклонников новым фото. Популярная актриса и ведущая вцепилась в волосы девушке-стилисту.

Лариса Гузеева – одна из самых харизматичных знаменитостей в отечественном шоу-бизнесе. Артистка не скрывает, что у нее непростой характер. "Думаю, никто не захочет рассказывать плохого о Ларисе, а хорошего в том времени мало. Может, если бы ей не приходилось тащить все на своем горбу, то не стала бы такой озлобленной... По ее признанию, единственным человеком, которого она побаивалась, была я, потому что могла достойно ответить очень высокомерной, выступающей в роли королевы, на всех смотрящей свысока Гузе", – говорила об актрисе ее однокурсница Ирина Коваленко в недавнем интервью StarHit. Да и соведущая Ларисы Гузеевой, сваха Роза Сябитова не скрывает, что та может "припечатать словом".

А теперь артистка и сама продемонстрировала крутой нрав. Она опубликовала у себя в Instagram фотографию, на которой запечатлела женщину, которую схватила за волосы. "Утро. Прекрасная моя Наташа-стилист. Обожаю и почти год ждала ее согласия на сотрудничество. Обычное утро перед съемками (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Лариса Гузеева. Интересно, что Наташа-стилист ей бодро ответила в комментариях: "А мне совсем не больно, а тапки ваши г....! ГрасивЫе очень".

Подписчики неоднозначно отреагировали на новую публикацию Ларисы Гузеевой. Многих откровенно смутила фотография, кто-то начал стыдить артистку, другие отметили, что снимок выглядит "странно". Нашлись и те, кто попытался защитить женщину, взывая к лучшим чувствам артистки. "Наташенька любимая, смотри как за тебя все заступаются!" – обратила внимание помощницы на реакцию общественности Лариса Гузеева.