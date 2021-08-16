"За руку потащила": обнародована цена за ночь с Успенской

По словам артиста, Любовь Успенская в свое время проявляла к нему интерес. Он вспомнил, что однажды в начале 2000-х она увидела его на мероприятии, а затем позвала его с собой "вглубь особняка", в котором они собрались, чтобы выступать перед гостями. "За руку потащила", – рассказал исполнитель. Артист подчеркнул, что тогда просто потерял дар речи, потому что от звезды исходила невероятная сила.
Однако на этом интересные происшествия с участием знаменитости не завершились. Игорь Черненков признался, что однажды встретил знаменитость в одном из ресторанов Краснодара. Там они с приятелем развлекались вместе, но в какой-то момент зашла артистка. Тогда его компаньон вдруг заявил, что якобы отправляется предаваться утехам со звездой.
Артист опешил и поинтересовался у мужчины, как ему это удалось. "Две тысячи долларов", – заявил приятель Черненкова. По его словам, друг был бандитом, а потому ему было не до шуток. Исполнитель отметил, что позднее он и правда подошел к Любови Успенской, они долго общались и танцевали, а сам Игорь Черненков предпочел уйти, чтобы не видеть того, что должно было произойти дальше.
Исполнитель утверждает, что в то время у многих артистов якобы были определенные тарифы. "Такие нравы", – вспомнил он. Журналисты поинтересовались, была ли в этом списке певица Азиза. Игорь Черненков ответил: "Кажется, не было".
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