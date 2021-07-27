Операция и фотошоп: публично обнажившаяся Лорак вызвала оторопь

На этот раз исполнительница опубликовала снимки с отдыха в Турции. На кадрах она позирует в бассейне и около него в сверкающем золотистом купальнике, демонстрирующем пышные формы знаменитости. Певица отметила, что сейчас наслаждается солнцем и настраивается на позитивный лад.
В комментариях разгорелось обсуждение. Несмотря на идеальную фигуру Ани Лорак, пользователей смутила ее худоба и большая грудь. Многие тут же обвинили артистку в том, что она слишком усердно использует фоторедакторы, делая себя худее. Комментаторы указали, что на видео артистка якобы не такая стройная.
Также знаменитость обвиняют в очередной пластической операции на груди. Многим поклонникам показалось, что внушительный бюст артистки стал еще больше. Другие же подчеркнули, что вряд ли у певицы было такое количество времени, чтобы восстановиться после непростой процедуры. Они предположили, что внешний вид сильно зависит от выбранного ракурса.
"Когда грудь успели увеличить? Не успеваю за новостями", "Каждый раз разного размера! Насос берет с собой", "Слишком худит себя на фото, в "сторис" не такая", "Грудь вообще некрасивая, выпирающие шары с большим расстоянием", "Нарастила протезные, кошмар", "Грудь не сделает тебя счастливой", "Грудь портит все, зачем", "Я попал на тот самый сайт? Куда мир катится", – возмутились подписчики.
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