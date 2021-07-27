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Шоу-бизнес
Операция и фотошоп: публично обнажившаяся Лорак вызвала оторопь

Операция и фотошоп: публично обнажившаяся Лорак вызвала оторопь

Ани Лорак активно следит за собой и не стесняется демонстрировать поклонникам свою фигуру. Однако не всегда подобные откровения приходятся по душе пользователям.
прочитано 430 раз

На этот раз исполнительница опубликовала снимки с отдыха в Турции. На кадрах она позирует в бассейне и около него в сверкающем золотистом купальнике, демонстрирующем пышные формы знаменитости. Певица отметила, что сейчас наслаждается солнцем и настраивается на позитивный лад.

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 Ани Лорак

Ани Лорак Певица

В комментариях разгорелось обсуждение. Несмотря на идеальную фигуру Ани Лорак, пользователей смутила ее худоба и большая грудь. Многие тут же обвинили артистку в том, что она слишком усердно использует фоторедакторы, делая себя худее. Комментаторы указали, что на видео артистка якобы не такая стройная.

Также знаменитость обвиняют в очередной пластической операции на груди. Многим поклонникам показалось, что внушительный бюст артистки стал еще больше. Другие же подчеркнули, что вряд ли у певицы было такое количество времени, чтобы восстановиться после непростой процедуры. Они предположили, что внешний вид сильно зависит от выбранного ракурса.

"Когда грудь успели увеличить? Не успеваю за новостями", "Каждый раз разного размера! Насос берет с собой", "Слишком худит себя на фото, в "сторис" не такая", "Грудь вообще некрасивая, выпирающие шары с большим расстоянием", "Нарастила протезные, кошмар", "Грудь не сделает тебя счастливой", "Грудь портит все, зачем", "Я попал на тот самый сайт? Куда мир катится", – возмутились подписчики.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2021, 10:46 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом

комментарии

Ответить:

Гость813888
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