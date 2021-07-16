Мечтающая втиснуться в узкий купальник Лорак истязает себя диетами

42-летняя певица даже в своем не самом юном возрасте может похвастаться великолепной фигурой и часто делает это, выбирая очень соблазнительные наряды. На снимках в журналах и в собственном инстаграм-аккаунте певица периодически появляется в бикини. Чтобы позволить себе такие съемки, Ани Лорак всегда следит за своим питанием и придерживается определенной диеты.
Знаменитость рассказала, что ее лично спасает дробное питание. Когда же артистке нужно быстро сбросить вес, чтобы, например, блистать на пляже в узком купальнике, она еще строже подходит к своему рациону: полностью отказывается от мучного и жирного, сокращает сладкое, увеличивает количество воды и категорически не ест на ночь.
Результаты такого жесткого подхода певица показала на страницах журнала "Антенна-Телесемь" – там звезда появилась в откровенных бикини. Однако там же Лорак призналась, что иногда она все-таки может позволить себе лишнее. Например, исполнительница любит жареную картошку или кутабы с мясом и сыром – главное, не позволять себе таких излишеств перед важными съемками.
В борьбе за роскошную фигуру не забывает звезда и о физических нагрузках. Ани Лорак ежедневно занимается спортом, и это помогает ей уже много лет занимать почетное место в рейтинге самых красивых и самых желанных женщин России.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Ани Лорак проснулась с волосатым красавцем.
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