"Сделаю очень важный шаг": Самойлова рассказала о семейной драме

Оксана Самойлова сделала важное признание о собственном отце.

Жена рэпера Джигана впервые откровенно поведала о родителе. Она поделилась с поклонниками планами в сторис своего инстаграм-аккаунта.

Сейчас модель с семьей отдыхают в Греции. Оксана Самойлова решила пообщаться с подписчиками в микроблоге, ответив на их вопросы. Многодетная звездная мать давно говорила о том, что у нее нет связи с отцом. На контакт же друг другом они не идут.

Судя по всему, Оксана Самойлова решила пересмотреть свое поведение в отношении родителя. Когда ее спросили об отце, она заявила, что не видела его и не общалась с ним 20 лет. Кроме того, как минимум десять лет модель не посещала родной город, где живет мужчина.

Также супруга музыканта сообщила, что в последние годы задумывается о встрече с отцом. По словам Оксаны Самойловой, возможно, этой осенью она сделает очень важный для себя шаг.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают четверых детей. Отношения у супругов сейчас прекрасные, но некоторое время назад пара была буквально на волосок от развода. К счастью, звездная чета сумела сохранить брак вопреки горьким обстоятельствам.