"Лечит любые раны": Усыпанная деньгами Самойлова закрыла глаза на измены

Появились новости об отношениях рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой. Пара сумела сохранить брак вопреки горьким обстоятельствам.

В разгар пандемии Джиган и Оксана Самойлова были на волоске от развода. После того, как в звездной семье появился четвертый ребенок, рэпер пустился во все тяжкие — перестал контролировать поведение, использовал нецензурную брань в присутствии детей, выпивал в прямом эфире "Инстаграм", а потом и вовсе угодил в в элитную клинику для зависимых от алкоголя и наркотиков.

Вскоре Оксана Самойлова решила поставить точку в браке с неадекватным мужем, заявив, что устала от бесконечных измен. "Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему", — заявляла брюнетка о Джигане.

Тем не менее звездные супруги нашли компромисс и остались вместе. Рэпер не пожалел денег на роскошную жизнь своей избранницы. Оксана Самойлова спускает гигантские суммы на медицинские и косметические процедуры, личный комфорт и заграничный отдых. Этой весной неверный муж подарил ей Rolls-Royce Ghost за 35 миллионов рублей.



Недавно Оксана Самойлова и Джиган приняли участие в романтической фотосессии на крыше. Звездная брюнетка поделилась с подписчиками кадрами и написала текст о том, как трансформировались их отношения с мужем за полтора года. "Не хочу выворачивать душу наизнанку, я к этому не готова пока. Просто скажу, что время лечит любые раны", — выразилась натерпевшаяся измен женщина.