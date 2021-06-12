Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Суббота
12 июня
Лента новостей
14:58
Работники "Норникеля" поздравили жителей страны с Днем России
14:52
Путин поздравил граждан с Днем России
13:45
"Владею профессиональным срачем": Собчак резко ответила Киркорову и Крапивиной
13:43
Почему Путин согласился на встречу с Байденом? Отвечает Песков
13:26
Вид 76-летней Вертинской потряс народ: Как такое возможно?
13:16
"Старомодно звучит слово "бабушка": Зудина открестилась от нового статуса
13:07
"Лечит любые раны": Усыпанная деньгами Самойлова закрыла глаза на измены
12:58
Политолог Скачко сравнил Украину со странами Африки
12:45
"Насладились позором?": родственники Бузовой явились на громкую премьеру
12:34
В России умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту
12:21
Казанова шокировала откровениями о бурной молодости
12:06
Гонимая из МХАТа Бузова сцепилась с озлобленным Пригожиным: Кто кого?
12:04
Венедиктов о тяжелых последствиях для Лукашенко из-за задержания Протасевича: Изгнан из гестапо за жестокость
12:03
Муцениеце пристрастилась к пиву после громкого развода
11:55
Изгнанная из семьи Максакова взмолилась о пощаде: Меня выживают
11:29
Заявлено о серьезных проблемах у Собчак после скандальной выходки: Подписала себе приговор
11:24
Исчезнувшего сына Моргунова обнаружили в могиле матери
11:19
"Хочется уйти в тень": Бородина с трудом переживает кризис в отношениях
11:11
Американский журналист задал неудобный вопрос Путину после громких слов Байдена
10:55
Хитрая Ротару утерла нос: Пугачева с треском провалилась
10:47
Взбесившая россиян Бузова пообещала чаще выходить на сцену
10:39
Молодая жена Бондарчука впервые показала себя после родов
08:00
В Сети всплыло фото кричащего от счастья Задорнова с молодой красоткой
04:01
Нищие актеры в гневе из-за баснословного гонорара выскочки Бузовой: Дискриминация
02:03
"Перестань": дети Кейт Миддлтон замучились от увлечения герцогини
00:03
"Уровень нетерпимости зашкаливает": плюющей на соседей Гвердцители поставили диагноз
22:08
Эксперт Муратов: Зеленский втоптал себя в политическую грязь
22:03
52-летняя Варум призналась в серьезной зависимости
21:31
Оказавшаяся на грани Рынска рискует остаться на улице с годовалой дочерью: Плохо с сердцем
21:21
В Москве погибла уроженка Казахстана
20:57
"Пропивала все, что нажито": алкогольный угар довел певицу Славу до края пропасти
20:42
Украинские диверсанты убили пять ополченцев ЛНР
20:16
Давшей петуха перед публикой Бузовой поставили неутешительный диагноз: Психоз
19:43
По стопам Дзюбы: интимные кадры известной телеведущей слили в Сеть
19:37
Увидеть Бузову и умереть: за возможность посмотреть на артистку заломили космическую цену
19:34
Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
19:06
На дороге в Москве провалился грунт
18:51
Очередной конфуз: Байден заблудился на саммите G7
18:44
Рыдающая звезда фильмов для взрослых Беркова с кровотечением записала видео
18:30
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты рока"
18:17
Кризис в "Короне": на роль мятежного принца Гарри не могут найти рыжего актера
18:16
Началова опубликовала фото взрослой дочери
18:00
"Десять лет ада": врачи спасают пострадавшую в конфликте с Гвердцители соседку
17:57
"Театр умер": выход Бузовой на подмостки окрестили началом конца
17:46
В Кемеровской области мужчина ударил возлюбленную ножом
17:29
Мутная история: переживший кому актер "Убойной силы" просит помощи наперекор лишившей его связи жене
17:00
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
16:46
В Минздраве предупредили россиян о новом всплеске заболеваемости COVID-19
16:45
Ставший отцом Маликов сбежал из России с молодой любовницей
16:27
Певица Натали раздавлена смертью: Вечная память
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я осиротела": грустная Макеева сообщила об уходе близкого человека
Тихановская призвала отдать Лукашенко под международный трибунал
"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой
"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь
Оказавшаяся на грани Рынска рискует остаться на улице с годовалой дочерью: Плохо с сердцем
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Лечит любые раны": Усыпанная деньгами Самойлова закрыла глаза на измены

"Лечит любые раны": Усыпанная деньгами Самойлова закрыла глаза на измены

Появились новости об отношениях рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой. Пара сумела сохранить брак вопреки горьким обстоятельствам.
прочитано 529 раз

В разгар пандемии Джиган и Оксана Самойлова были на волоске от развода. После того, как в звездной семье появился четвертый ребенок, рэпер пустился во все тяжкие — перестал контролировать поведение, использовал нецензурную брань в присутствии детей, выпивал в прямом эфире "Инстаграм", а потом и вовсе угодил в в элитную клинику для зависимых от алкоголя и наркотиков.

ПО ТЕМЕ

Самойлову перестали уважать за нелепое высказывание

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Вскоре Оксана Самойлова решила поставить точку в браке с неадекватным мужем, заявив, что устала от бесконечных измен. "Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему", — заявляла брюнетка о Джигане.


Тем не менее звездные супруги нашли компромисс и остались вместе. Рэпер не пожалел денег на роскошную жизнь своей избранницы. Оксана Самойлова спускает гигантские суммы на медицинские и косметические процедуры, личный комфорт и заграничный отдых. Этой весной неверный муж подарил ей Rolls-Royce Ghost за 35 миллионов рублей.

Недавно Оксана Самойлова и Джиган приняли участие в романтической фотосессии на крыше. Звездная брюнетка поделилась с подписчиками кадрами и написала текст о том, как трансформировались их отношения с мужем за полтора года. "Не хочу выворачивать душу наизнанку, я к этому не готова пока. Просто скажу, что время лечит любые раны", — выразилась натерпевшаяся измен женщина.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 13:07 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь

Увиденное сравнили с премией "Муз-ТВ"
Шоу-бизнес

Ставший отцом Маликов сбежал из России с молодой любовницей

Мужчина счастлив
Шоу-бизнес

"Мой любимый малыш": Барановская представила миру новорожденного

Телеведущая поделилась радостью
Шоу-бизнес

По стопам Дзюбы: интимные кадры известной телеведущей слили в Сеть

Ведущая была в белье

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+