Вскрылась информация об огромных заработках Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова ведет свой микроблог в "Инстаграм", который уже насчитывает 14 миллионов подписчиков.

Лакшери и лайфстайл блогер Виктория Портфолио стала гостьей ютуб-шоу "Пушка", в котором она среди прочего рассказала о невероятных заработках жены рэпера Джигана. Девушка сама участвовала в одном из конкурсов Оксаны Самойловой и ей пришлось заплатить супруге репэра полтора миллиона рублей.

Такой конкурс называется "кругом". Его суть состоит в том, что блогеры объединяются и становятся спонсорами розыгрыша подарков, который проводит другой крупный блогер. В данном случае розыгрыш проводила Оксана Самойлова. В "круге" участвовали 14 блогеров, каждый из которых должен был заплатить модели по полтора миллиона рублей. Вероятно, часть этих средств пошла на призы для подписчиков. В результате все блогеры получили по шестьсот тысяч новых подписчиков и увеличили охваты своих аккаунтов, а сама Самойлова стала обладательницей огромных денег.

Виктория Портфолио подчеркнула, что конкурс с Оксаной Самойловой был самым дорогим "кругом" в ее жизни. Сама же манекенщица далеко не единожды проводила такие конкурсы, из чего можно заключить, что с помощью своего микроблога жена Джигана зарабатывает баснословные суммы.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о роскошной жизни Оксаны Самойловой, в которой модели доступно буквально все, и о том, как ей удалось закрыть глаза на громкие измены мужа.