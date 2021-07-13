"Там живут бомжи": запрещенный в Латвии Газманов о печальной судьбе своей квартиры в Юрмале

"Я исправно плачу большие налоги на недвижимость в Прибалтике, поднимаю экономику Латвии, хотя поехать туда по-прежнему не могу, – сообщил певец. – Впрочем, продавать жилье в Юрмале пока не планирую. Цены там так резко упали, что просто жалко отдавать в три раза дешевле, чем покупал. Причем цены рухнули после того, как меня перестали туда пускать – сами себя наказали!"
При этом о том, что сегодня происходит с его квартирой в Юрмале, Олег Михайлович понятия не имеет. "Наверное, там живут бомжи или дом уже развалился, я не знаю, – вздыхает певец. – Я не шучу!"
Напомним, дома и квартиры на Рижском взморье есть у многих звезд – Бориса Моисеева, Геннадия Хазанова, Аркадия Укупника, Клары Новиковой, Владимира Винокура, Валерия Сюткина и Сергея Светлакова. Хотя ценность такой недвижимости была велика, когда в Юрмале один за одним проходили российские музыкальные и театральные фестивали, а артисты совмещали отдых с работой. Теперь же даже фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", который должен был проходить в эти дни в Юрмале, второй год подряд отменяется из-за коронавируса.
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