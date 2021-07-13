"Там живут бомжи": запрещенный в Латвии Газманов о печальной судьбе своей квартиры в Юрмале

В 2014 году Олег Газманов вместе с рядом других российских звезд попал в "черный список" МИДа Латвии – глава ведомства Эдгар Ринкевич обвинил его в "поддержке российского империализма". Хотя в Юрмале у певца была квартира, но навестить ее теперь артист не может. О ее судьбе Олег Михайлович рассказал корреспонденту "Дни.ру" за кулисами грандиозного концерта телеканала "МУЗ-ТВ" в "Лужниках" по случаю окончания Чемпионата Европы по футболы.



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