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Шоу-бизнес
"Там живут бомжи": запрещенный в Латвии Газманов о печальной судьбе своей квартиры в Юрмале

"Там живут бомжи": запрещенный в Латвии Газманов о печальной судьбе своей квартиры в Юрмале

В 2014 году Олег Газманов вместе с рядом других российских звезд попал в "черный список" МИДа Латвии – глава ведомства Эдгар Ринкевич обвинил его в "поддержке российского империализма". Хотя в Юрмале у певца была квартира, но навестить ее теперь артист не может. О ее судьбе Олег Михайлович рассказал корреспонденту "Дни.ру" за кулисами грандиозного концерта телеканала "МУЗ-ТВ" в "Лужниках" по случаю окончания Чемпионата Европы по футболы.
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"Я исправно плачу большие налоги на недвижимость в Прибалтике, поднимаю экономику Латвии, хотя поехать туда по-прежнему не могу, – сообщил певец. – Впрочем, продавать жилье в Юрмале пока не планирую. Цены там так резко упали, что просто жалко отдавать в три раза дешевле, чем покупал. Причем цены рухнули после того, как меня перестали туда пускать – сами себя наказали!"

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

При этом о том, что сегодня происходит с его квартирой в Юрмале, Олег Михайлович понятия не имеет. "Наверное, там живут бомжи или дом уже развалился, я не знаю, – вздыхает певец. – Я не шучу!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, дома и квартиры на Рижском взморье есть у многих звезд – Бориса Моисеева, Геннадия Хазанова, Аркадия Укупника, Клары Новиковой, Владимира Винокура, Валерия Сюткина и Сергея Светлакова. Хотя ценность такой недвижимости была велика, когда в Юрмале один за одним проходили российские музыкальные и театральные фестивали, а артисты совмещали отдых с работой. Теперь же даже фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", который должен был проходить в эти дни в Юрмале, второй год подряд отменяется из-за коронавируса.

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 13 июля 2021, 11:11
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комментарии

Ответить:

Кто надо
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Может нам еще поплакать ,а лучше пожалеть Газманова и всем скинуться?Клоуны ...бучие!<цензура> мы хотели на ваши проблемы!
Леночка
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Спросил бы у Вайкуле или еще у кого-нибудь, в каком состоянии дом...Лукавит))))
Гость799979
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Когда двоечники у власти ничего хорошего не жди! Я вовремя спохватилась ,и не купила дом под дачу в Саулкрасты.Я не артист, а простой обыватель который очень любит красивую страну Латвия.Очень жаль, что нет возможности туда ездить.
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