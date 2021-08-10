Раздвинула ноги и запрыгнула: прилюдные утехи Рудковской и Плющенко вызвали оторопь

Продюсер рассказала, что у них с мужем случился неожиданный танец под песню Николая Баскова. Она отметила, что они вместе уже около 15 лет, но желание "зажигать" не пропало. Знаменитость указала, что оставит видео в профиле, так как оно вышло крайне "настоящими" и "атмосферным". По словам дивы, все произошло спонтанно.

Однако кадры показались пользователям весьма необычными. На видео Евгений Плющенко стоит рядом с исполнителем и внезапно поднимает на руки свою избранницу. Раздвинув ноги, она запрыгивает на супруга. Держа жену за ноги, фигурист кружится, параллельно целуя ее.

Яна Рудковская выглядит крайне счастливой, как и Николай Басков, вдохновенно исполняющий композицию рядом с парой. Не одобрили происходящее лишь пользователи Сети. Ролик не показался им приятным.

Многие отметили, что пара на видео вовсе не выглядит как любящие муж и жена. "Стыдно чуть за такое", "Какая пошлятина", "Раскаряка", "Вульгарно, несерьезно, а ведь красавцы", "Леди так cебя не ведут", "Легкий шок", "Что за пошлость, отвратительно", "Стыдно даже смотреть, можно было оставить у себя на память", "Разврат", "Перебор", "Как кузнечик с паучихой. Это нелепо", "Жуткое что-то", – возмутились комментаторы.

