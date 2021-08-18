Бес в ребро? Поседевшая Фандера явила миру голый зад

Оксана Фандера редко выходит в свет. В последнее время ее можно увидеть лишь на фото в соцсетях.

В своем инстаграм-аккаунте актриса часто делится с поклонниками свежими снимками. Женщина всячески подчеркивает, что любит все настоящее, натуральное. Очевидно, именно по этой причине артистка не красит волосы. На всех последних фотографиях заметно, как сильно поседела ее шевелюра, но саму Оксану Фандеру это совсем не смущает.

Помимо самой звезды на ее фотографиях также часто появляется и любимая собака актрисы. Так недавно Фандера поделилась снимком, на котором запечатлены ее игры с питомцем. Босая и счастливая женщина в длинном сарафане и с пучком на голове бежит по лужайке, а вслед за ней трусит крупный пес. Так получилось, что зрители видят собаку со спины и на передний план снимка попадает большой голый зад животного со всеми анатомическими подробностями, что вызывает не самое приятное впечатление – соответствующее фото появилось у "ЭГ".

Возможно, актриса просто не заметила данной особенности снимка. Или же, размещая подобное фото в Сети, Фандера в очередной раз хотела подчеркнуть, что она не стесняется ничего натурального. Относительно второго в русском языке есть хорошая поговорка: седина в бороду, бес в ребро.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как ставшая бабушкой Оксана Фандера разгуливала по улице без штанов.