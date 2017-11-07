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Ноя. 7, 2017
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Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера

567

Сегодня, 7 ноября, исполнилось 50 лет известной актрисе Оксане Фандере. Ее актерская карьера началась в 1979 году с эпизодической роли в картине "Приключения Электроника". Оксана реализовалась не только как актриса, но и жена и мать. В 1990 году Фандера вышла замуж за актера и режиссера Филиппа Янковского, которому подарила сына Ивана и дочь Елизавету.

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