Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера

Сегодня, 7 ноября, исполнилось 50 лет известной актрисе Оксане Фандере. Ее актерская карьера началась в 1979 году с эпизодической роли в картине "Приключения Электроника". Оксана реализовалась не только как актриса, но и жена и мать. В 1990 году Фандера вышла замуж за актера и режиссера Филиппа Янковского, которому подарила сына Ивана и дочь Елизавету.