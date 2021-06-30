Не стало сюрпризом: Фандера бурно отреагировала на рождение внука

Накануне стало известно, что у Ивана Янковского и Дианы Пожарской родился сын. Его назвали в честь великого прадедушки.

Пока актриса держит в секрете другие подробности громкого события, но она уже опубликовала первые кадры малыша. На одном из них счастливые новоиспеченные родители целуются в губы, а ребенок лежит рядом. На другом папа держит мальчика на руках. Лицо новорожденного артистка пока предпочла скрыть под забавным эмодзи с хохолком.

"Спасибо, что выбрал именно нас", – трогательно подписала Диана Пожарская. Под постом знаменитостей поздравили поклонники и коллеги. Среди них были и Филипп Бледный, и Варвара Шмыкова, и Анна Цуканова-Котт, и Сергей Бурунов, и многие другие. Счастливая бабушка, Оксана Фандера, поблагодарила маму внука под постом, на что получила ответную благодарность с большим количеством эмодзи в виде красных сердец.

Ранее СМИ активно писали, что мать якобы уговаривала Ивана Янковского жениться на избраннице. Однако сделал он это или нет – пока остается загадкой. Так или иначе, если пара все-таки расписалась, то возлюбленным виртуозно удалось сохранить все в тайне.

На своей странице в "Инстаграме" Оксана Фандера тоже не смогла пройти мимо счастливой новости. Она призвала всех улыбнуться и рассказала, что на нашей планете стало на одного маленького человека больше. Звезда поприветствовала его и подчеркнула, что родители назвали ребенка Олегом Ивановичем. Судя по комментариям, событие не стало сюрпризом для многих знакомых звезды. Они написали, что давно ожидали появления ребенка на свет и поздравили актрису с внуком.