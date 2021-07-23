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Шоу-бизнес
Ставшая бабушкой Фандера разгуливала по улице без штанов

Ставшая бабушкой Фандера разгуливала по улице без штанов

Артистка Оксана Фандера предстала в неожиданном виде. Мать Ивана Янковского поразила образом.
прочитано 92 раза

В последнее время публичная активность Оксаны Фандеры сильно ослабла. Она не посещает телешоу, а на звездных вечеринках появляется лишь изредка. Даже в кино знаменитость снимается уже не так продуктивно, как раньше. Тем не менее артистка поддерживает связь с поклонниками в Сети, публикуя контент в закрытом инстаграм-аккаунте. Недавно мать Ивана Янковского поделилась с фанатами неоднозначной фотографией.

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53-летняя актриса снялась во время дневной прогулки. Звезда уверенно шагала по асфальту под синим клетчатым зонтом, пока на нее направляли объектив. Наряд Оксаны Фандеры сильно удивил некоторых ее подписчиков. Отдельные пользователи Сети решили, что артистка вышла в общественное место в одной рубашке без штанов. Не исключено, что на женщине были надеты шорты, которые в кадре оказались просто незаметны. Скриншотом провокационной публикации поделилась "Экспресс газета".

Большинство комментаторов отметили, что женщина обладает превосходной фигурой и длинными ногами, которые обязательно нужно показывать. Фанаты выразили восхищение эффектной внешностью артистки, которая меньше месяца назад стала бабушкой. В семье Ивана Янковского и Дианы Пожарской 26 июня родился сын. Мальчика назвали Олегом.

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Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2021, 20:28 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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