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Шоу-бизнес
Срезала жир с живота: Алена Апина пошла на крайние меры

Срезала жир с живота: Алена Апина пошла на крайние меры

Российская певица Алена Апина решилась на пластику ради красоты.
прочитано 311 раз

Алене Апиной 56 лет. Однако звезда хочет выглядеть как девчонка, ну или хотя бы как девушка. Для этого она решилась на радикальные меры и изменила свою внешность при помощи пластической хирургии.

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Певица рассказал, что перенесла три пластические операции. Результатом она поделилась с фанатами. Причем артистка не просто сделала признание, а записала полноценное интервью со своим пластическим хирургом.

Более того, Алена Апина показала результат До и после, чем нимало шокировала фанатов. По словам звезды, ей сделали гармонизацию фигуры – заузили талию и добавили объемы ягодицам. Звезда стремилась к приобретению формы фигуры, условно названной как "песочные часы". Также ей сделали липосакцию торса, ушивание диастаза и абдоминопластику, то есть срезание части жира с живота.

Подписчики признались, что не ожидали увидеть такие откровенные кадры, на которых Алена Апина предстала в хирургических стрингах, полностью обнажающих ее ягодицы.

Апина также отметила, что все эти процедуры делала когда-то сама Ким Кардашьян. Вероятно, что теперь российская певицы Алена Апина точно заработает такую же ошеломительную славу, как и голливудская бизнесвумен.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 19:46 Источник: Woman.ru • Требует проверки
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Новый имидж Алены Апиной ошеломил публику

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