Срезала жир с живота: Алена Апина пошла на крайние меры

Алене Апиной 56 лет. Однако звезда хочет выглядеть как девчонка, ну или хотя бы как девушка. Для этого она решилась на радикальные меры и изменила свою внешность при помощи пластической хирургии.
Певица рассказал, что перенесла три пластические операции. Результатом она поделилась с фанатами. Причем артистка не просто сделала признание, а записала полноценное интервью со своим пластическим хирургом.
Более того, Алена Апина показала результат До и после, чем нимало шокировала фанатов. По словам звезды, ей сделали гармонизацию фигуры – заузили талию и добавили объемы ягодицам. Звезда стремилась к приобретению формы фигуры, условно названной как "песочные часы". Также ей сделали липосакцию торса, ушивание диастаза и абдоминопластику, то есть срезание части жира с живота.
Подписчики признались, что не ожидали увидеть такие откровенные кадры, на которых Алена Апина предстала в хирургических стрингах, полностью обнажающих ее ягодицы.
Апина также отметила, что все эти процедуры делала когда-то сама Ким Кардашьян. Вероятно, что теперь российская певицы Алена Апина точно заработает такую же ошеломительную славу, как и голливудская бизнесвумен.
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