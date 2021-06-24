Откачавшая жир с живота Апина показала фигуру без прикрас: По колени стерли ноги

В личном блоге артистка опубликовала видео, на котором показала свое восхождение к заброшенным древним поселениям Гамсутль и Чох. Особенно исполнительницу хита "Бухгалтер" восхитил Салтинский водопад.
"Вчера по колени стерли ноги но оно того стоило! Теперь я знаю зачем люди лезут в горы", – рассказала Алена Апина. Для похода в горы звезда выбрала удобную спортивную одежду, которая подчеркнула фигуру. Поклонники смогли лучше рассмотреть результат работы пластического хирурга.
Стоит отметить, что ранее звезда всегда открещивалась от вопросов про пластику, однако весной решила все же раскрыть карты. Исполнительница сняла небольшое интервью со своим врачом, который рассказал, какие процедуры сделал, чтобы привести тело 56-летней артистки в тонус.
Алена Апина всегда стремилась к фигуре а-ля песочные часы, поэтому хирург провели липосакцию торса, ушивание диастаза и абдоминопластику, то есть откачали часть жира с живота. Артистка призналась, что ей не стыдно признаваться в подобных процедурах, ведь она давно мечтала иметь талию и пышные ягодицы.
Правда, поклонники Алены Апиной не были готовы к столь откровенным кадрам. Они поздравили звезду с преображением, однако их смутили фотографии голых частей тела певицы.
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