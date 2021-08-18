"Бабушка цвета фуксии": резко постаревшую "молодую мать" Джанабаеву жестко приложили

Поклонники все чаще замечают на лице многодетной матери Альбины Джанабаевой следы усталости.

Весной этого года супруга Валерия Меладзе стала мамой в третий раз, родив своему знаменитому возлюбленному долгожданную дочь. "Молодая мать" на самом деле уже не так молода – певице 42 года, а заботы о младенце в таком возрасте даются не так-то просто. Впрочем, сама Альбина Джанабаева и ее звездный супруг всегда настроены позитивно, и даже периодически снимают забавные ролики о тяжелой доле родителей грудного ребенка.

Накануне певице, очевидно, удалось на время оставить дочь и выбраться из дома. Артистка надела модный жакет цвета фуксии и села в кабриолет – соответствующее фото появилось в инстаграм-аккаунте звезды. Фолловеры Джанабаевой принялись с внимательно разглядывать артистку, чтобы понять, как на внешности женщины отразилось позднее материнство. Многие пришли к неутешительным выводам, мол после родов звезда резко постарела.

Острые на язык фолловеры не стали себя сдерживать и написали под фото артистки:

"Бабушка цвета фуксии" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Правда говорят, что дочка забирает красоту матери...", "Старушка прибарахлилась", "Постарела очень".

Впрочем, нашлись и такие фанаты, которые смогли разглядеть особенную красоту недавно родившей женщины и оставили знаменитости приятные комплименты.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой произошел казус с ребенком.