Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде

В Кремлевское дворце состоялся традиционный юольшой праздничный концерт "О чем поют мужчины". Три часа, неожиданные дуэты, яркие образы, смелые наряды. Но больше всех поразила Альбина Джанабаева. Она максимально оголила соблазнительную фигуру и стала одним из самых заметных участников шоу. Дуэтом с Валерием Меладзе она исполнила хит "Без суеты".