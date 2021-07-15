"Ни стыда ни совести": экс-супруга Меладзе врезала недавно родившей разлучнице

Бывшая жена Валерия Меладзе публично раскритиковала Альбину Джанабаеву. Певица не осталась в долгу.

Ирина Меладзе на долгие годы затаила обиду на соперницу, ради которой музыкант бросил семью. В браке супруги прожили четверть века, хотя последние годы продюсер уже крутил роман с Альбиной Джанабаевой.

На шоу "Судьба человека" на "России 1" Ирина заявила о певице, что есть люди, которые умеют жить правил. Судя по всему, артистка заметила эти высказывания и ответила обидчице постом в "Инстаграм". Она порассуждала о совести и любви.

Альбина Джанабаева отметила, что эти два чувства правят миром, но люди этого не замечают. Когда же их нет, то испытывают удушье, как без воздуха. Избранница Валерия Меладзе добавила, что жизнь все расставляет по своим местам.

Бывшая жена певца публикацию увидела и решила врезать ей побольнее в своем микроблоге. Ирина заявила, что стыд, совесть и нравственность связаны. Она намекнула на то, что возлюбленная Валерия Меладзе не имеет этих качеств. "Ни стыда, ни совести". – заявила женщина. Она добавила, что если человек не живет по истине, то начинает выглядеть ущербно, руководствуясь инстинктами.

Напомним, недавно Альбина Джанабаева родила Валерию Меладзе дочь. Это третий общий ребенок пары. Также влюбленные воспитывают двоих старших сыновей.