У Меладзе и Джанабаевой произошел казус с ребенком

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева рассекретили горестное событие. Общая беда привела к ссоре между супругами.

Весной 2021 года у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой появилась маленькая дочка Агата. До этого пара воспитывала двух общих сыновей Константина и Луку, так что девочка стала настоящим украшением звездного семейства. Счастливая мать решила посвятить новорожденной все свободное время, поэтому ушла в декрет. А чтобы не скучать, певица стала записывать с мужем интересные видеоролики. Недавно Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева в творческой форме сообщили о печальной ситуации, которая произошла в действительности.

Супруги записали видео о подготовке к семейной поездке. По сценарию они сели в машину и начали спрашивать друг у друга, все ли собрано для того, чтобы отправиться в путь. В определенный момент они оглянулись на заднее сидение и не обнаружили там самое главное — свое чадо. Тогда-то и начался разбор полетов. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева начали кричать друг на друга и активно жестикулировать. "А где ребенок?!" — с укором накинулась на мужа артистка.

Когда пара в спешке теряет ребенка — это всегда горестно, поскольку может привести к трагическим последствиям. "Случай из жизни", — подписала ролик Альбина Джанабаева, намекая на то, что они с Валерием Меладзе уже пережили подобную ситуацию.

