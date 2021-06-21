Перекроенное лицо наркозависимой дочери Успенской всполошило народ

Российская исполнительница шансона Любовь Успенская рассказала о преображении ее дочери. По словам артистки, скоро вес увидят ее наследницу на сцене. Татьяна Плаксина готовится покорять мир шоу-бизнеса. Королева шансона всерьез верит, что дочь сможет успешно построить карьеру.
Первым шагом на пути к успеху стало преображение. Напомним, в 2019 году дочь Любови Успенской попала в аварию в Коста-Рике. После ДТП она перенесла несколько серьезных операций, так как пострадала челюсть. Недавно ее лицо снова буквально перекроили ради новой карьеры.
Любовь Успенская призналась, что теперь ее дочь выглядит так, как всегда мечтала. Скоро, по словам исполнительницы шансона, народ ахнет от удивления.
"Еще неделя – и она станет красавицей", – анонсировала Любовь Успенская.
По словам артистки, Татьяне сделали операцию лучшие врачи Германии. Все это делается для того, чтобы сделать оглушительную карьеру дочери. Любовь Успенская уверяет, что не пожалеет денег для раскрутки 31-летней дочери, которой займется в ближайшее время. Сейчас уже готовится новый репертуар для наследницы звезды.
Напомним, около года назад Татьяна Плаксина сбежала в Америку и поселилась в квартире отца. Там девушка занималась живописью и творила странные вещи, которые транслировала в своем "Инстаграм". Например, она не скрывала, что периодически употребляет запрещенные вещества.
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