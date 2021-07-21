Из пышки в худышку: Долина раскрыла секрет потери веса

65-летней звезде удалось добиться стройности особым способом. Лариса Долина обманула свой организм.

Эффективной методикой похудения считается интервальное голодание, благодаря которому желающие похудеть достигают поразительных результатов. Суть проста: когда человек длительное время отказывается от пищи, организм переходит в состояние кетоза и начинает расходовать жировые запасы. Согласно данным исследований, до начала кетоза нужно голодать в среднем от 12 до 18 часов. Делая долгие перерывы между приемами пищи, Ларисе Долиной удалось сбросить 23 килограмма.

Превратиться из пышки в худышку у артистки получилось не без труда. Эти меры она называет жесткими. Певица сдерживала аппетит и голодала по 18 часов, чтобы обрести стройную фигуру. В итоге Лариса Долина стала весить 55 килограммов и кардинально преобразилась.

Кроме того, звезда обратилась к врачу для разработки специальной диеты. После сдачи анализов и выявления биохимических показателей эстрадная дива получила два списка продуктов — разрешенные и запрещенные. По словам Ларисы Долиной, придерживаясь этого плана питания, она худела, даже не воздерживаясь от еды.



Сейчас певица планирует сохранять результат похудения, чтобы все ее старания не прошли даром. Лариса Долина уверена: именно интервальное голодание помогло ей добиться феерических результатов, так как у нее очень слабый обмен веществ.