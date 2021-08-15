Садальский раскрыл неожиданные данные о растолстевшей Максаковой

Накануне Максакова посетила красную дорожку одесского кинофестиваля
"Золотой Дюк". Станислав Юрьевич не оставил без внимания появление Марии
на церемонии открытия смотра. В личном "Инстаграм" Садальский язвительно
отметил, что вокалистка, вероятно, представляет на мероприятии Россию. По
словам актера, официальное место жительство актрисы – город Москва.
"Она же прописана у мамы в Брюсовом переулке", – раскрыл неожиданные данные Станислав Садальский.
Артист поинтересовался у подписчиков – нравится ли им наряд Максаковой. По словам артиста, Мария пришла на открытие в "достойном мини", которое прикрыла длинным плащом.
Мнения по поводу внешнего вида Марии Максаковой в комментариях разделились. Одни отмечали, что вокалистка растолстела, другие, наоборот, восхищались ее красотой.
"Че то располнела (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Разнесло ее конкретно 😹😹", "Раздобрела на пампушках", "Господи, куда ее прет? Скоро центнер будет )))!", "Какими надо быть желочными, и убогими что бы столько гадости писать про красивую женщину. 😮. А Стасу не делает чести выкладывать неудачные фото! И пройти мимо Марии не может😂. Двуличный. То нахваливаете ее, то троллите😂.Вы же мужчина. Определитесь", – спорят в Сети пользователи.
Отметим, Мария Максакова конфликтует с матерью – актрисой Людмилой Максаковой, которая является близким другом Стаса Садальского. Мать и дочь много лет не могут найти общий язык.
Отношения в семье обострились, когда Мария Максакова стала женой депутата Максима Вороненкова и сбежала с ним на Украину. После убийства мужа вокалистка в Москву не вернулась, оставшись жить в Киеве. Позднее Людмила Максакова отреклась от беглой дочери.
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