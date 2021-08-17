Известная телеведущая показала из трусов свою черную киску

Экс-участница шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева поделилась с поклонниками откровенным видео. Звезда продемонстрировала пикантную часть тела.

Телеведущая любит делиться с фолловерами в своем инстаграм-аккаунте новыми проектами и размышлениями на духовные и эзотерические темы. Также она показывает свое времяпровождение в свободное от работы время.

Нелли Ермолаева сейчас отдыхает вместе с сыном Мироном в Дубае. На сей раз знаменитость продемонстрировала свою фигуру в купальнике на пляже. При этом в ролике видно, как из ее трусиков выглядывает пикантная татуировка – черная кошка.

Оказалось, что киску внизу живота Нелли Ермолаева сделала еще в юности, после удаления аппендикса. Таким образом ведущая хотела замаскировать шрам. Подписчики осыпали звезду комплиментами за ее точеные формы.

Напомним, Нелли Ермолаева была замужем за участником "Дома-2" Никитой Кузнецовым. Однако союз быстро распался. Девушка после телестройки увлеклась бьюти-бизнесом и блогингом. Вторым супругом знаменитости стал Кирилл Андреев. У влюбленных появился на свет сын Мирон. Но и этот брак Нелли Ермолаевой распался. При этом экс-супруги сумели сохранить добрые отношения.