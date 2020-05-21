"Общество не привыкло": звезда "Дома-2" о разводе с мужем ради пиара

Недавно бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева поделилась совместным снимком с экс-супругом Кириллом Андреевым. Подписчики ее инстаграм-аккаунта в очередной раз засыпали девушку вопросами и поинтересовались, на самом ли деле она рассталась с избранником. Некоторые уверены, что после развода Нелли тайно сошлась с молодым человеком.
Ермолаева хочет убедить народ в своей честности. Она уверяет, что никого не обманывала, когда говорила о расставании с Кириллом. После развода экс-супруги остались друзьями, и теперь они стараются вместе растить общего сына Мирона. Нелли знает, что после разрыва важно поддерживать хорошие отношения ради ребенка, необходимо забыть о своих принципах и обидах.
Такое решение экс-участница "Дома-2" советует всем парам, которые пережили развод. Она порекомендовала людям изменить свое мировоззрение и направить вектор сознания в другую сторону.
"Просто общество не привыкло к тому, что когда люди разводятся, то поддерживают нормальное общение", – сказала Ермолаева.
Поскольку родители большую часть времени проводят вместе, ребенок не почувствовал какие-либо изменения в своей жизни. Нелли и Кирилл уделяют сыну должное внимание. Мирону очень нравится присутствие мамы и папы, он начинает прыгать от счастья, когда видит родителей вместе.
Напомним, Нелли Ермолаева вышла замуж за Кирилла Андреева четыре года назад. Торжество по случаю бракосочетания было роскошным и проходило в стилистике известного бренда. Ранее у экс-участницы "Дома-2" уже были отношения. В 2011 году она сыграла свадьбу с Никитой Кузнецовым в Италии. Однако брак не просуществовал долго.
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