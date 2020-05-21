"Общество не привыкло": звезда "Дома-2" о разводе с мужем ради пиара

Когда Нелли Уварова продолжила публиковать совместные снимки с экс-избранником после расставания, поклонники очень удивились. Тогда они предположили, что девушка сообщила о разводе с мужем только ради привлечения внимания к собственной персоне.

прочитано 364 раза