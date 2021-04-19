"Я – добыча, закинутая ко львам": звезда "Дома-2" рассказала о кровопролитиях и нищете

Телеведущая выпускает книгу, в которой расскажет о взлетах и падениях. На популярном проекте она встретила свою любовь.

Нелли Ермолаева рассказала, что никто из друзей не поддержал ее идею прийти на проект. Ее называли разными грубыми словами и не относились серьезно. Однако для девушки участие в "Доме-2" стало важным этапом жизни. Ей было не просто отстоять свое "место под солнцем". Каждый день на съемочной площадке казался невероятно сложным. "Я – добыча, закинутая ко львам", – пишет Нелли.

Тогда они с соперницей активно сражались за мужчину. Ермолаева не оставила равнодушным никого: ее либо любили, либо ненавидели. Дело доходило до драк и кровопролитий, но все воевали до последнего. Нелли не могла поверить, что сможет встретить свою любовь, но это случилось. Никита покорил ее с первого взгляда.

Тогда он был сам популярным молодым человеком в "Доме-2". За его внимание боролись многие, но, в итоге, он выбрал Нелли Ермолаеву. Их отношения были пылкими, они вели себя "как итальянцы": громко ссорились и бурно мирились. По словам дивы, все было честно, без сценария.

Однажды в их отношениях появилась "симпатичная блондинка", которая отчаянно сражалась за сердце Никиты. Нелли не смогла смотреть на то, как любимый мужчина отвечает взаимностью другой. Она выгнала ее из квартиры, а вскоре девушка покинула "Дом-2". В будущем их ждала красивая свадьба, а затем суровая реальность, пережить которую было не суждено.

