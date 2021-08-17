Приступы и страшные боли: что известно о последних годах жизни Абдулова

Легендарный артист долгие годы отказывался замечать, что с ним что-то не так. Он был настолько увлечен работой, что времени на себя просто не оставалось.

Еще в 2003 году на сборе труппы театра "Ленком" коллеги актера отметили, что он стал выглядеть хуже. Тогда Александру Гавриловичу было 50 лет. На замечания других артистов он отвечал в исключительно шутливой форме и говорил, что с ним все в порядке. Тогда открытие нового сезона легло на плечи легенды: спектакль с участием знаменитости был первым. Однако первую репетицию пришлось отменить, так как актер плохо себя чувствовал. Уже на следующий день он вышел на работу, но там ситуация повторилась.

Осенью 2006 года у Александра Абдулова случился очередной приступ. Тогда он играл роль электрика в картине Станислава Говорухина "Артистка". Александр Гаврилович залез на стремянку, и у него закружилась голова. Проявлялись и другие симптомы, после чего было принято решение вызвать врачей. Однако госпитализация не продлилась долго. Уже через несколько дней он снова вернулся на площадку.

Летом 2007 года артист работал над фильмом "Гиперболоид инженера Гарина". Он вынашивал эту идею около десяти лет, мечтая сыграть главную роль и выступить режиссером картины. В это время его супруга родила дочь. Тогда Александр Гаврилович приехал в больницу, но, увидев его, все ужаснулись и предложили ему отдохнуть. Несмотря на жалобы, он отказался.

Осенью Александру Абдулову диагностировали язву и отправили на лечение в Севастополь. Позднее в столице врачи обнаружили причину всех невзгод – онкологию. Великий актер прошел курс лечения в Израиле. Третьего января 2008 года не стало легенды отечественного кино.

