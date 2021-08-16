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Шоу-бизнес
Хилькевич выбрала имя будущему сыну

Хилькевич выбрала имя будущему сыну

Анна Хилькевич в своем блоге в "Инстаграм" поделилась с подписчиками, как хотела бы назвать сына.
прочитано 557 раз

Звезда "Универа" и ее муж Артур отпраздновали шестилетие брака. В этом году счастливая пара не забыла о годовщине, как это случалось раньше. "На этот раз мы не забыли", – шутит Хилькевич.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

По случаю семейного торжества Анна опубликовала в "Сторис" окошко для вопросов. Подписчики стали спрашивать, планирует ли пара заводить третьего ребенка. "Хотим, но пока не планируем. Хоть бы с этими справиться (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Хилькевич. Однако с именем родители уже определились. Если родится мальчик, пара назовет его Аароном.

Ранее Анна Хилькевич делилась с подписчиками своим тяжелым депрессивным состоянием. "Блуждающий взгляд, трясущиеся руки", – именно так обозначила актриса свое самочувствие. Причину болезни Хилькевич не назвала, однако подписчики предположили сложный график и затянувшуюся постродовую депрессию.

По неподтвержденным данным Анна снималась в Африке вместе с Ольгой Бузовой. Такой вывод подписчики сделали из слов актрисы о красивых пейзажах вокруг. Сейчас на жарком континенте идут съемки проект поющей ведущей. Фанаты шутили, что именно тесное сотрудничество с Бузовой пагубно сказалось на состоянии Анны Хилькевич.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
16 августа 2021, 06:38 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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