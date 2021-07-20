Аборт и неизвестный отец: Утяшева довела близкого человека до слез

Гимнастка много лет счастлива в браке. Вместе они воспитывают двоих детей, но свою личную жизнь стараются держать в тайне от широкой общественности.

Звездная пара крайне внимательно относится к своему счастью и личной неприкосновенности наследников. Они оба понимают, что такое популярность. Оказалось, что однажды у Ляйсан Утяшевой уже был крайне неприятный опыт, повторять который ей бы не хотелось никогда. В то время сплетни нанесли серьезный удар по ее репутации.

Тогда звезда была подающей надежды спортсменкой. Однако у юной гимнастки достаточно резко начались проблемы со здоровьем, из-за которых она была вынуждена лечь на операцию. Одно из популярных изданий быстро подхватило людскую молву. Как сообщает "Пятый канал", журналисты написали, что Ляйсан вовсе не восстанавливается после травмы, ее якобы госпитализировали, чтобы сделать аборт.

Газета приводила не только неожиданные данные, но и список предполагаемых отцов ребенка гимнастки. Ляйсан Утяшева отметила, что более всех страдала ее любимая бабушка. Женщина не могла поверить своим глазам: рыдала, у нее поднималось давление.

Напомним, серьезную травму спортсменка получила еще в 17 лет. Тогда никто не верил в то, что она сможет выступать, но Ляйсан участвовала в соревнованиях, несмотря на страшную боль. Знаменитость перенесла несколько тяжелейших операций на ногах, после чего карьеру ей все-таки пришлось завершить.