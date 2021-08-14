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Шоу-бизнес
"Как теперь жить дальше": Собчак ошарашила желанием совершить самоубийство из-за мужчины

"Как теперь жить дальше": Собчак ошарашила желанием совершить самоубийство из-за мужчины

На днях Павел Прилучный заявил, что не будет давать интервью Ксении Собчак, так как не уважает ее. Ответ скандальной дивы не заставил себя ждать.
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Актер считает деятельность журналистов, работающих в жанре "интервью", недостойной, не понимает ее и не собирается приходить на шоу. "Не уважаю ни Собчак, ни Дудя. Не вижу смысла в их творчестве", – заявил Павел Прилучный. Новость тут же разлетелась по Сети, Ксения Собчак выложила саркастическую "Сторис" с намерением совершить самоубийство: "Как же теперь жить дальше?". Она ясно дала понять, что подобное высказывание ее не задевает.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Павел Прилучный, в свою очередь, считает, что актера должны оценивать по его работам в кино и театре, а не по сплетням и скандалам из личной жизни. Грязное белье не должно становиться достоянием общественности. Поклонники поддержали актера, а также его нежелание сниматься у Собчак. "Почему Собчак должна нравиться Прилучному? Она же плохо отзывалась о нём", "Просто Прилучный высказал свое мнение", "С Вами согласятся очень многие, Павел", – считают фанаты.

Напомним, что звезда "Мажора" не сходит со страниц прессы после скандального развода с Агатой Муцениеце и стремительного романа с Мираславой Карпович. Бывшие супруги сохранили нейтральные отношения и вместе воспитывают двоих общих детей – Тимофея и Мию. Павел приезжает к наследникам в выходные и признается, что они заряжают его жизненной энергией.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
14 августа 2021, 15:16 Источник: Инстаграм
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