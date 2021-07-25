"Худющая! Уже перебор!": усохшая Гагарина шокировала россиян своим внешним видом

Известная артистка вызвала новый шквал недовольства в комментариях под своей фотографией в "Инстаграме", на которой она выглядит слишком худой.



Судя по некоторым снимкам в СМИ, а также в социальных сетях Полины Гагариной, артистка не может похвастаться природной стройностью, и ее прекрасная фигура – результат большого труда. Однако в последнее время певица все чаще и чаще публикует кадры, на которых она выглядит слишком худой.

Вероятно, Полина Гагарина несколько переборщила с диетами и тренировками, потому что фанаты уже обеспокоены состоянием своего кумира и переживают за ее здоровье. "Боже, это анорексия? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Полина, какая вы худющая – уже перебор", "Покормить вас больше хочется, чем слушать" – негодуют комментаторы под последним постом артистки.

Некоторые поклонники также подозревают, что усохший вид Гагариной связан с разводом. Напомним, что недавно известная и всеми любимая пара неожиданно объявила о том, что они расходятся. Точная причина расставания неизвестна, однако кто-то говорит о том, что бывший муж сильно контролировал певицу – он хотел, чтобы жена постоянно сидела дома и занималась детьми, а выходила только тогда, когда ей нужно работать. Еще одна возможная причина – доход супругов. Как известно, Гагарина зарабатывала намного больше, чем ее возлюбленный.

Что же касается фотографий и своего внешнего вида, певица не сильно переживает. На комментарии волнующихся фанатов и злорадствующих хейтеров она не отвечает. Вместо этого артистка сообщила, что совсем скоро выйдет ее новый хит и даже предлагает поклонникам уже начать учить слова песни.