Изменил? Варум отправила Агутину черствое послание

Анжелика Варум удивила своим отношением к Леониду Агутину. Звездная пара подогревает слухи.

То и дело в Сети говорят о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум. Люди уверены — музыкант давно изменяет жене, а их брак вовсю трещит по швам. Время от времени артист опровергает эти сплетни, но их не становится меньше. Не так давно мужчина признавался, что Анжелика Варум даже спит отдельно от него. Кроме того, на днях Агутина застукали в компании блондинок на вечеринке, а его ненаглядная жена туда почему-то не пришла.

Тем не менее Анжелика Варум чтит традиции и публично поздравляет мужа с днем рождения. 16 июля Леониду Агутину исполнилось 53 года. Исполнительница хита "Все в твоих руках" опубликовала в "Инстаграм" для мужа строки, в которых не оказалось ни слова про любовь. Основу небольшого стиха составила официозная лексика и банальные пожелания. Лишь в конце звезда назвала супруга словом "мой", которое слегка сгладило напряженное поздравление.

Пользователи Сети начали писать в комментариях добрые слова для Леонида Агутина, рассчитывая, что он их прочитает. Многие отметили, что Анжелика Варум крепко держится за своего супруга и прощает ему все промахи. "Берегите его, Анжелика!", " Уф, думала, расстались, не дочитав до конца", "Какое прекрасное философски-ироничное поздравление!" — выразились россияне.