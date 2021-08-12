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Шоу-бизнес
"Совести нет!": Нацепившая корону Собчак плюнула в богачей

"Совести нет!": Нацепившая корону Собчак плюнула в богачей

Знаменитая журналистка заявила о своем превосходстве. Ксения Собчак ответила на критику злопыхателей.
прочитано 350 раз

Недавнее интервью Ксении Собчак спровоцировало массу общественного негодования. В нем телеведущая рассказала, что всего в жизни добилась сама, хотя легко могла воспользоваться известной фамилией ради привелегий и увеличения капитала. В итоге звездную диву подняли на смех, так как у нее всегда было больше возможностей, чем у людей из простых рабочих семей, которые самостоятельно взбирались по карьерной лестнице и не понаслышке знают о тяготах судьбы. Из-за мощной волны негатива блондинка решила оправдаться, но только усилила критику в свой адрес.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Журналистка написала внушительный текст о том, как позиционирует свою личность. "Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери", — выразилась Ксения Собчак. Теледива подчеркнула, что многим потомкам известных людей богатство досталось без труда. Звезда ставит себя выше их, так как прилагала усилия для того, чтобы стать успешной. В посте она указала конкретные фамилии в качестве аргументов.

В комментариях к посту начались бурные обсуждения. Поклонники поддержали знаменитость, а ненавистники продолжили поливать ее грязью. Как и прежде, ведущая не вызвала у россиян доверия, ее разнесли в пух и прах. "Не оправдывайся, никто не верит, кроме твоей совести, которой у тебя нет!", "Ксения, как вас много стало, тошнит", "Прям хочется посочувствовать", "Фамилия намного впереди вас. Без фамилии вы были бы мало кому интересны и известны", "Хватит людей смешить", — объявили Ксении Собчак.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 18:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

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Гость828725
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Собчачкина-Эта Навозная Кобыла,являющаяся,королевой,только в навозном-свинарнике!
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