"Совести нет!": Нацепившая корону Собчак плюнула в богачей

Знаменитая журналистка заявила о своем превосходстве. Ксения Собчак ответила на критику злопыхателей.

Недавнее интервью Ксении Собчак спровоцировало массу общественного негодования. В нем телеведущая рассказала, что всего в жизни добилась сама, хотя легко могла воспользоваться известной фамилией ради привелегий и увеличения капитала. В итоге звездную диву подняли на смех, так как у нее всегда было больше возможностей, чем у людей из простых рабочих семей, которые самостоятельно взбирались по карьерной лестнице и не понаслышке знают о тяготах судьбы. Из-за мощной волны негатива блондинка решила оправдаться, но только усилила критику в свой адрес.

Журналистка написала внушительный текст о том, как позиционирует свою личность. "Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери", — выразилась Ксения Собчак. Теледива подчеркнула, что многим потомкам известных людей богатство досталось без труда. Звезда ставит себя выше их, так как прилагала усилия для того, чтобы стать успешной. В посте она указала конкретные фамилии в качестве аргументов.

В комментариях к посту начались бурные обсуждения. Поклонники поддержали знаменитость, а ненавистники продолжили поливать ее грязью. Как и прежде, ведущая не вызвала у россиян доверия, ее разнесли в пух и прах. "Не оправдывайся, никто не верит, кроме твоей совести, которой у тебя нет!", "Ксения, как вас много стало, тошнит", "Прям хочется посочувствовать", "Фамилия намного впереди вас. Без фамилии вы были бы мало кому интересны и известны", "Хватит людей смешить", — объявили Ксении Собчак.