"Бедненький": народ взвыл после новости об уходе больного Корчевникова

Телеведущий Борис Корчевников затронул тонкие струны души россиян. Мужчину не готовы отпускать.

В недавнем выпуске шоу "Судьба человека" Борис Корчевников разыграл сцену прощания. В театральном диалоге с гостем программы Борисом Стекловым ведущий заявил, что уходит с телевидения, так как работа наскучила ему и занимает слишком много времени. Хотя речь мужчины была сказана невсерьез, зрители восприняли ее с опаской. Дело в том, что Борис Корчевников тяжело болен, очень плохо слышит, и поэтому не исключено, что ради собственного здоровья он все же покинет проект "Судьба человека".

"Дни.ру" сообщили читателям данные об уходе талантливого телеведущего, который внезапно заговорил о завершении карьеры. Народ не на шутку взволновала ситуация, поскольку Борис Корчевников стал одной из лучших медийных личностей на российском ТВ. В комментариях к публикации разразилось массовое обсуждение того, как можно поддержать тяжелобольного кумира. Один из его участников обратился к звездам шоу-бизнеса, чтобы они помогли ведущему деньгами на восстановление здоровья.

Пользователи Сети отметили, что Борис Корчевников нуждается в плодотворном лечении, поскольку его роль в передаче "Судьба человека" неоценима и он является достойным мастером своего дела. "Бедненький, прям как шахтер какой...", "Очень нравится Борис! Пусть подлечится и радует нас своими программами", — выразились комментаторы.