"Пришлось конкурировать с Валей Пердуновой": Собчак жестко приложили

Ксения Собчак гордится тем, что всего в жизни добилась сама, однако почему-то далеко не все в это верят.

Недавно журналистка на своем ютуб-канале выпустила резонансное интервью с известным психологом Вероникой Степановой. В ходе беседы женщины коснулись вопроса о разных стартовых условиях в жизни. Тогда Ксения Собчак отметила, что, несмотря на наличие обеспеченных родителей, она всего добилась сама и в Москву поехала со своими деньгами, которые, правда, получила от мамы на жилье.

Многие зрители скептически восприняли утверждение журналистки. В Сети даже появились многочисленные язвительные комментарии – негодующие россияне крепко приложили Собчак. А затем высказаться об услышанном решил и писатель Сергей Минаев. В своем ютуб-шоу "МИНАЕВ LIVE" он подготовил целую речь о достижениях журналистки. Минаев напомнил о том, что телевизионная карьера блондинки началась с шоу "ДОМ-2", в котором она была ведущей. Писатель с иронией отметил, что ведущими на телевидение брали как раз самых простых россиянок, девочек из рабочих семей.

"Очень тяжело пришлось конкурировать с Валей Пердуновой, Вероникой Жопиной," – парировал мужчина.



На примере Ксении писатель посочувствовал всем детям известных родителей: по фотографиям в их соцсетях всегда видно, как тяжело им приходится. Также Минаев посмеялся над тем, что деньги мамы журналистка назвала своими. В заключение ведущий призвал зрителей перестать критиковать Ксению, ведь бывают для кого-то и "бриллианты мелковаты".

Ранее "Дни.ру" писали о том, как нелестно о Ксении Собчак высказался Павел Прилучный.