"Два удара – и я в нокауте": избивающий Макееву любовник с трудом смирился с ее уходом

Еще до встречи с Романом Мальковым у Анастасии Макеевой был яркий роман с актером Алексеем Макаровым.

Коллеги были близки не слишком долго, но их отношения развивались очень бурно. Макаров сильно ревновал возлюбленную, часто устраивал скандалы и даже поднимал на нее руку. Об одном из таких эпизодов Анастасия Макеева как-то рассказывала в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ:

"Два удара — и я в нокауте. Я даже не успела ничего понять, потеряла сознание."

Тогда кто-то из коллег в шутку прислал актрисе какой-то пошлый стишок, и Макаров, увидев это, просто не смог себя сдержать. После возлюбленный Макеевой очень раскаивался в своем поступке, но она решила, что хватит терпеть, и окончательно порвала с избивающим ее мужчиной.

Актриса Анна Миклош, которая тогда работала вместе с Алексеем Макаровым, рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека", что покинутый актер очень тяжело переживал разрыв с возлюбленной. Желая помочь товарищу, Миклош тогда подставила экс-любовнику Макеевой дружеское плечо и выслушала его боль. Несмотря на несдержанность мужчины, Анна считает Алексея очень нежным и надежным человеком.

Что касается самой Макеевой, то она нисколько не жалеет о разрыве с бывшим. Недавно звезда мюзиклов связала себя узами брака с Романом Мальковым, который стал ее четвертым мужем. Ради актрисы мужчина оставил свою жену и четверых наследников. В связи с этим вокруг нового брака звезды до сих пор не утихают скандалы. Недавно "Дни.ру" писали о том, что в скандал мужа Анастасии Макеевой с алиментами влезла еще и теща.