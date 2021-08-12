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Шоу-бизнес
"Два удара – и я в нокауте": избивающий Макееву любовник с трудом смирился с ее уходом

"Два удара – и я в нокауте": избивающий Макееву любовник с трудом смирился с ее уходом

Еще до встречи с Романом Мальковым у Анастасии Макеевой был яркий роман с актером Алексеем Макаровым.
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Коллеги были близки не слишком долго, но их отношения развивались очень бурно. Макаров сильно ревновал возлюбленную, часто устраивал скандалы и даже поднимал на нее руку. Об одном из таких эпизодов Анастасия Макеева как-то рассказывала в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ:

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Опасающейся за жизнь Макеевой потребовалась охрана

В скандал мужа Макеевой с алиментами влезла теща

 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

"Два удара — и я в нокауте. Я даже не успела ничего понять, потеряла сознание."

Тогда кто-то из коллег в шутку прислал актрисе какой-то пошлый стишок, и Макаров, увидев это, просто не смог себя сдержать. После возлюбленный Макеевой очень раскаивался в своем поступке, но она решила, что хватит терпеть, и окончательно порвала с избивающим ее мужчиной.

Актриса Анна Миклош, которая тогда работала вместе с Алексеем Макаровым, рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека", что покинутый актер очень тяжело переживал разрыв с возлюбленной. Желая помочь товарищу, Миклош тогда подставила экс-любовнику Макеевой дружеское плечо и выслушала его боль. Несмотря на несдержанность мужчины, Анна считает Алексея очень нежным и надежным человеком.

Что касается самой Макеевой, то она нисколько не жалеет о разрыве с бывшим. Недавно звезда мюзиклов связала себя узами брака с Романом Мальковым, который стал ее четвертым мужем. Ради актрисы мужчина оставил свою жену и четверых наследников. В связи с этим вокруг нового брака звезды до сих пор не утихают скандалы. Недавно "Дни.ру" писали о том, что в скандал мужа Анастасии Макеевой с алиментами влезла еще и теща.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 15:43 Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Анна
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Опять сказочница наша пиарится, наверняка строила направо и налево глазки и ножки для всех раздвигала….. А сейчас пиарится на всем подряд, лишь бы хлам ,который она рекламирует покупали.Люди, будьте бдительны! Она сама полное ничто и такое же барахло рекламирует.Не ловитесь на ее удочку , не покупайте ерундовые товары,которые она рекламирует
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