Опасающейся за жизнь Макеевой потребовалась охрана

Анастасия Макеева рассказала о решении руководства театра, которое растрогало ее до слез. Теперь на каждом ее спектакле присутствует участковый, обеспечивающий безопасность.

Артистка отметила, что руководство крайне переживает за ее спокойствие и здоровье, а потому приняло такие внезапные меры. Это произошло некоторое время назад, но звезда мюзиклов якобы узнала правду лишь недавно. Новость она с радостью сообщила своим поклонникам в личном блоге.

Анастасия Макеева отметила, что театр уже давно стал для нее настоящим домом, а теперь она осознает, что он – еще и ее крепость. "До слез", – призналась артистка. Она вспомнила, что многие уверены: в театре нет места для любви и заботы, но подобное суждение – ошибка. "Своих всегда защитят", – указала она.

Однако от кого ее нужно защищать знаменитость так и не призналась, сообщает 5-tv.ru. Единственной версией пользователей являются агрессивные хейтеры, которые все еще убеждены, что Анастасия является разлучницей, а ее брак с Романом Мальковым – нарушение всех норм. Напомним, ради романа со звездой мужчина покинул свою жену, подарившую ему наследников.

Теперь Светлана Малькова стала популярным блогером, уже собравшим вокруг себя более 20 тысяч поклонников. В ближайшее время она намерена встретиться с бывшим избранником в суде, так как он отказывается выплачивать алименты на детей в том размере, в котором она требует.

