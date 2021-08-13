"Назвал меня свиньей?": униженная Брыльска врезала Охлобыстину

Барбара Брыльска по ошибке оказалась жертвой нападок Ивана Охлобыстина.

Несколько дней назад 55-летний актер и отстраненный по собственному желанию священник РПЦ, сам того не желая, грубо прошелся по 80-летней звезде советского кино. Дело в том, что артист хотел выразить свое негодование по поводу жестких высказываний журналистки Божены Рынски, касающихся смертей россиян в Сирии. Однако схожесть имен двух женщин сыграла с Иваном Охлобыстиным злую шутку.

В ютуб-шоу Дианы Кади бывший священник заявил:

"Барбара Рыльска со свиньей у меня ассоциация звуковая. Омерзительный персонаж".



После этого корреспонденты портала Blitz.plus решили узнать, как сама Брыльска отнеслась к неожиданным и необоснованным оскорблениям в свой адрес и связались с артисткой. Оказалось, что Барбара не видела скандального интервью и даже ничего о нем не слышала.

"Назвал меня свиньей? А почему он так сказал?" – искренне удивилась Барбара.

Женщина призналась, что она не следит за тем, что пишут и говорят о ней в Сети, ей просто не до этого, так как она сейчас очень больна. Что касается Охлобыстина, то ему униженная звезда "Иронии судьбы" буквально врезала своими словами, заявив, что даже фамилии такого актера никогда не слышала.

Ранее Иван Охлобыстин заявил о возможном возвращении священнослужению.