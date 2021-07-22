"Бывший поп" Охлобыстин заявил о возвращении к служению

Артист Иван Охлобыстин ждет воли Господа.

Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин заявил, что, возможно, в будущем он вернется к священнослужению. По словам артиста, это произойдет по "воле Божией", поэтому сказать точно, когда он вновь будет отпускать грехи, он не может.

Охлобыстин добавил, что был рукоположен 20 лет назад. Как отец Иоан служил в двух московских храмах: святителя Николая в Заяицком и в церкви Софии в Средних Садовниках.

В 2009 году он получил благословение церковного руководства на съемки в фильме "Царь". В детище Павла Лунгина Иван Охлобыстин исполнил роль шута. После выхода картины в свет знаменитость затравили в Сети, дескать, он лицедействовал, будучи священнослужителем. Чтобы не создавать имиджевых проблем РПЦ, Иван решил сложить с себя полномочия.

Охлобыстин поведал, что в период отстранения он не может служить литургию и отпускать грехи. Между тем артист имеет право причащаться в алтаре.

Иван добавил, что за годы своего неслужения, "окрестил больше людей, чем за время служения". Как отметил артист, коллеги часто обращаются к нему по религиозным вопросам. Многие считают его "бывшим попом", хотя это и не так. Между тем это заблуждение позволяет людям говорить с Охлобыстиным откровенно. В дружеской беседе легче вернуть душу на путь истинный – в лоно Церкви.