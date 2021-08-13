"Зачем я живу": Билан отмаливает мерзкие поступки

Российский певец Дима Билан в последнее время все чаще задает себе философские вопросы, ищет смысл бытия. На днях он удивил фанатов.

Дима Билан в своем "Инстаграм" рассказал поклонникам о предстоящей большой работе над новым проектом. Артист написал, что из-за напряженного графика его терзают странные мысли и сны.

По словам артиста, он проснулся весь в слезах и долго думал о том, как неправильно живет человек на планете, сколько зла ей причиняет. Скорее всего, у певца эмоциональное перенапряжение из-за частых перелетов, большой разницы в часовых поясах и перепадов температуры.

Несколько дней Дима Билан анализировал свою жизнь и дело, которым живет.

"Главный вопрос: зачем я живу! Такое бывает, когда перерабатываешь и вопрос не только в деньгах , просто чтобы быть в форме, ты должен постоянно функционировать, держать голову по ветру, чтобы быть в курсе всего", – написал в своем блоге Дима Билан.

За десять дней артист артист посетил три страны и четыре города. Он провел много важных переговоров. На певца навалилась ответственность. Дима Билан добавил, что на него работа действует исцеляюще. Он может отмолить все мерзкие поступки и слова.

"Сегодня снова концерт (на которых я отмаливаюсь за неправильные мысли или возможные неправильные поступки , сцена и лечит и бывает наоборот!", – заключил Дима Билан.

Ранее Диму Билана обвинили в переборе с фальцетом. По мнению поклонников, он визжал словно мартовский кот.