"Перебор с фальцетом": Билан вызвал отвращение кошачьим визгом

Дима Билан только и успевает удивлять своих поклонников новыми хитами. Недавно он выпустил песню в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде. А буквально на днях показал совершенно иной талант.
"И под желтый свет фонарей пролетает ночной хайвей. Мне так надо остаться с ней, остаться с ней", – высоко поет Дима Билан отрывок из своей новой песни.
Артист опубликовал фрагмент студийной записи в своем "Инстаграм". Запустив поклонников в святая святых, артист получил не только массу лести в свой адрес, но и ожидаемый негатив. Многие раскритиковали Диму Билана за то, что он поет слишком уж высоко. Возможно, 39-летний артист просто пытается идти в ногу со временем.
"Перебор с фальцетом, тяжело слушать. А У Димы все песни, спетые ниже, получились намного удачнее и весомее. И исполнять качественно вживую их физически легче. Зачем все время эти кошачьи интонации, не понимаю", – написала поклонница.
Тем не менее, многим понравилась новая песня заслуженного артиста России Димы Билана. Композиция должна выйти совсем скоро.
Стоит отметить, что в последнее время Дима Билан пытается найти нечто новое в своем звучании. Он даже хотел уехать в Африку и писать там электронную музыку.
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