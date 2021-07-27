"Перебор с фальцетом": Билан вызвал отвращение кошачьим визгом

Дима Билан старается идти в ногу со временем. Он показал отрывок из студийной записи новой композиции.

Дима Билан только и успевает удивлять своих поклонников новыми хитами. Недавно он выпустил песню в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде. А буквально на днях показал совершенно иной талант.

"И под желтый свет фонарей пролетает ночной хайвей. Мне так надо остаться с ней, остаться с ней", – высоко поет Дима Билан отрывок из своей новой песни.

Артист опубликовал фрагмент студийной записи в своем "Инстаграм". Запустив поклонников в святая святых, артист получил не только массу лести в свой адрес, но и ожидаемый негатив. Многие раскритиковали Диму Билана за то, что он поет слишком уж высоко. Возможно, 39-летний артист просто пытается идти в ногу со временем.

"Перебор с фальцетом, тяжело слушать. А У Димы все песни, спетые ниже, получились намного удачнее и весомее. И исполнять качественно вживую их физически легче. Зачем все время эти кошачьи интонации, не понимаю", – написала поклонница.

Тем не менее, многим понравилась новая песня заслуженного артиста России Димы Билана. Композиция должна выйти совсем скоро.

Стоит отметить, что в последнее время Дима Билан пытается найти нечто новое в своем звучании. Он даже хотел уехать в Африку и писать там электронную музыку.