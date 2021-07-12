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Шоу-бизнес
После слухов о расставании с мужем Ивлеева показала голый зад иностранцам

После слухов о расставании с мужем Ивлеева показала голый зад иностранцам

Анастасия Ивлеева отдыхает в Греции без мужа. Фанаты следят за ее "Сторис".
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В Сети давно ходят слухи о том, что 30-летняя ведущая Настя Ивлеева на грани развода с 26-летним рэпером Элджеем. Официальных заявлений об этом со стороны звезд не было. Ровно, как и опровержения. Более того, в одном из своих недавних треков Элджей явно намекнул на расставание с Ивлеевой.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Сейчас Анастасия Ивлеева отдыхает на греческом острове Миконос. Стоит отметить, что вместе с ней нет мужа. Отдыхать она улетела с подругами – Матильдой Шнуровой, блогером Дианой Коркуновой. Они прилетели в Афины на частном самолете, потом их транспортировали на остров.

На днях ведущая опубликовала в своем "Инстаграм" фото с отдыха в Греции. На фото она предстала спиной к подписчикам, при этом на ней были узкие стринги, полностью оголившие упругие ягодицы. Рядом с Настей Ивлеевой стояла ее подруга.

"Смотрим в светлое будущее", – подписала кадр Ивлеева.

Поклонники уверены, что пара находится на грани расставания. Ведь когда Элджей расстался со своей предыдущей пассией, он тоже рассказал об этом в одной из песен. Тогда вышла его композиция "Минимал", после которой он выпустил "360", в которой признался в любви к блогерше Ивлеевой.

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Фото: www.instagram.com /_agentgirl_
Автор: 12 июля 2021, 20:01 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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