"Тело в форме": Волочкова готовится показать сокровенное

Недавно Анастасия Волочкова вернулась с отдыха и теперь активно демонстрирует поклонникам, как она возвращается к работе. Балерина сделала интересное заявление.

Она опубликовала снимок из балетного зала и отметила, что счастлива, наконец, добраться до него после отдыха. Она подчеркнула, что после моря возвращение к занятиям дается ей нелегко. Однако дива убедилась, что ее тело "в форме". На кадрах дива позирует в светлом обтягивающем костюме и на высоких каблуках.

Анастасия Волочкова рассказала, что 17 августа состоится премьера ее нового клипа и альбома "Вселенная". Она отметила, что ждет своих друзей, которых позвала на важное мероприятие, а также будет рада видеть и журналистов. Балерина опубликовала афишу события.

Однако поклонникам было не до премьеры. Они, в очередной раз, ужаснулись выбору одежды и обуви знаменитости. "А где такую обувь продают? В магазине "интим"?", "Да, выкинь ты копытца эти! Ну, жесть! Обувь из 90-х", "Сколько можно носить эти протезы? Сними уже", "Безобразная обувь", "Почему всегда эти надгробные плиты на ногах?", "Жуть какая", "Настя, ну, наймите стилиста", – возмутились пользователи.

Некоторых все же не смутил образ Анастасии Волочковой. "Спасибо за мотивацию", "Как Вы хороши, никого не слушайте, ждем песню", "Настя бомба", "Восхитительная", "Просто богиня", "Вы такая шикарная женщина", "Королева", "Огонь дама", – ахнули подписчики.

