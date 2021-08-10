Космические суммы: сколько должен выплатить Большой театр Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова подала несколько исков против Большого театра. Адвокат танцовщицы рассказал о деталях.

Адвокат Анастасии Волочковой Евгений Корчаго рассказал, что балерину неоднократно отправляли в отпуск за свой счет. Это продолжалось несколько лет. При этом сама танцовщица не была в курсе и не подписывала никаких документов.

По результатам проверки было установлено, что в отношении балерины было подписано несколько приказов в одностороннем порядке. В итоге выяснилось, что Анастасия Волочкова работает в театре до сих пор. Во всяком случае, по закону. С 2014 года никаких бумаг о предоставлении отпуска балерине подписано не было. За все время Большой театр не выплатил ни копейки налога в ПФР за Волочкову. Если сложить все деньги, которые театр может выплатить за все эти годы Волочковой, получатся космические суммы, уверена танцовщица.

Правозащитник отметил, что все эти годы у Анастасии Волочковой не шел стаж, хотя должен был. По результатам проверки прокурор вынес решение о привлечении руководства Большого театра к административной ответственности за нарушение трудового кодекса России. Сейчас документы переданы в МВД.

Очередное заседание суда по делу Анастасии Волочковой назначено на 8 сентября. Балерина будет требовать внести изменения в трудовую книжку и выплатить ей все положенные зарплаты за весь период.