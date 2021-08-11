Большая проверка по Большому театру: Волочкова вышла на тропу войны

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, который провела в Греции и подвела итоги работы своих правозащитников. Пока балерина загорала и купалась в море, в России шла напряженная работа по выявлению незаконных действий со стороны Большого театра, которому артистка отдала 17 лет.
В своем видеообращении, которое Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграм", она поблагодарила всех, кто был причастен к большой работе по отстаиванию ее прав.
"Хочу поблагодарить от сердца всех представителей СМИ, которые осветили новость о выявлении незаконных действий, махинаций и подделке и фальсифицирования документов администрацией Большого театра, проведенного Прокуратурой. Я никогда не голословна, как думали многие. Все свои действия в борьбе за справедливость и отстаивание правды я подтверждаю фактами", – сказала Волочкова в тексте публикации.
Танцовщица также поблагодарила всех представителей СМИ, которые осветили незаконные действия со стороны Большого театра. Она напомнила, что все ее действия всегда подкреплены фактами.
"Как я уже говорила, не успев вернуться из Греции, я уже включилась в процесс и хочу сказать огромное спасибо Прокуратуре за то, что пока я набирала свой греческий загар, была проведена большая проверка по Большому театру", – сказала на кадрах видео Анастасия Волочкова.
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